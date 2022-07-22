В некоторых регионах Украины нужно было не строить, а демонтировать дороги, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я всегда говорил, что Минские соглашения - это ловушка. Ловушка для России, чтобы санкции против нее Европейский Союз не снимал, а сама Российская Федерация не смогла перейти к каким-либо силовым действиям. Время, которое Россия не использует для силовых действий, нужно использовать для одного - подготовки к войне. После 2014 года, все украинское государство должно было превратиться в мобилизационный лагерь. Главные расходы должны были идти на Вооруженные силы Украины. В определенных регионах Украины нужно было не строить, а демонтировать дороги. Мы должны были с 2014 года, а тем более с 2019 года, жить в программе "Большой демонтаж", чтобы российские войска не прошли", - пояснил Портников.

Портников подчеркнул, что украинское общество не хотело отдавать себе отчет в неизбежности войны с Россией.

“Общественные настроения были отличны от понимания этой ситуации. Люди не хотели понимать, что они обречены стать гражданами уничтожающей страны, а тысячи людей будут убиты. Хотя все это лежало на поверхности и не требовалось больших аналитических способностей, чтобы это понять и увидеть после 2014 года", - добавил он.

18 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. В целом убытки составили почти $104 млрд.

С 24 февраля по 22 июля Российская Федерация потеряла 39 000 армейцев, 3 920 боевых бронированных машин, 1 704 танка и 167 крылатых ракет.

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