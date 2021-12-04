В некоторых регионах Украины не хватает до трети полицейских, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в некоторых регионах Украины не хватает до 30% полицейских
Об этом сообщает Укринформ.
По его словам, в разных регионах нехватка кадровых полицейских составляет от 10% до 30%.
"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - сказал Монастырский.
Он подчеркнул, что нагрузка на одного полицейского довольно высока - если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас удается отдохнуть только двое суток.
По мнению Монастырского, одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.
"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления, и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - отметил Монастырский.
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