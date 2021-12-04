В некоторых регионах Украины не хватает до трети полицейских, - Монастырский

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в разных регионах нехватка кадровых полицейских составляет от 10% до 30%.

"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что нагрузка на одного полицейского довольно высока - если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас удается отдохнуть только двое суток.

По мнению Монастырского, одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления, и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - отметил Монастырский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb