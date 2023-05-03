Об этом информирует Наталья Диденко .

Завтра, 4 мая, похолодание коснется западных и северных областей Украины.

Температура воздуха снизится в течение дня до +11...+15°C.

На остальной территории Украины можно наконец-то греться - днем будет +16...+22°C.

Атмосферный фронт, который принесет небольшое похолодание, обусловит дожди только на западе и севере Украины. Временами дождь не долетает до земли, ограничится лишь увеличением облачности.

Центр, восток, юг Украины – сухая солнечная погода.

В Киеве сегодня самый теплый день.

4 мая осадков хоть и не будет, однако увеличится облачность. Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 °C.

5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6-7 мая похолодает еще на несколько градусов.

В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки.

Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.