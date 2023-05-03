В некоторых регионах Украины 4 мая ожидается небольшое похолодание с осадками, – синоптик Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в четверг, 4 мая, в некоторых регионах Украины небольшое похолодание с дождями
Об этом информирует Наталья Диденко .
Завтра, 4 мая, похолодание коснется западных и северных областей Украины.
Температура воздуха снизится в течение дня до +11...+15°C.
На остальной территории Украины можно наконец-то греться - днем будет +16...+22°C.
Атмосферный фронт, который принесет небольшое похолодание, обусловит дожди только на западе и севере Украины. Временами дождь не долетает до земли, ограничится лишь увеличением облачности.
Центр, восток, юг Украины – сухая солнечная погода.
В Киеве сегодня самый теплый день.
4 мая осадков хоть и не будет, однако увеличится облачность. Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 °C.
5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6-7 мая похолодает еще на несколько градусов.
В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки.
Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.84Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное