В некоторых районах Киева действуют стабилизационные отключения

Об этом сообщает ДТЭК .

Причина отключений – повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию для всех потребителей.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - говорится в сообщении.

С графиками отключения можно ознакомиться на сайте .