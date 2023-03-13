В некоторых районах Киева действуют стабилизационные отключения
В понедельник, 13 марта, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева применены стабилизационные графики
Об этом сообщает ДТЭК .
Причина отключений – повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию для всех потребителей.
"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждений оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - говорится в сообщении.
С графиками отключения можно ознакомиться на сайте .
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