В некоторых общинах Запорожской области запретили посещение кладбищ на поминальные дни
Во время поминальных дней 22-25 апреля в некоторых общинах Запорожской области запретили посещение кладбищ.
Об этом сообщает Запорожская ОВА .
"Учитывая постоянные вражеские обстрелы и риск для жизни и здоровья граждан, Советом обороны Запорожской области принято решение по ограничительным мерам накануне и во время прохождения традиционных поминальных дней на территории области", - пишет пресс-служба.
В период 22-25 апреля запрещено посещение кладбищ в регионах, приближенных к району ведения боевых действий:
- Гуляйпольская городская территориальная община Пологовского района,
- Воздвиженская сельская территориальная община Пологовского района,
- Малиновская сельская территориальная община Пологовского района,
- Ореховская городская территориальное общество Пологовского района,
- Преображенская сельская территориальная община Пологовского района,
- Малотокмачанская сельская территориальная община Пологовского района.
- Степногорская поселковая территориальная община Васильевского района.
Рекомендуется также ограничить посещение кладбищ на территории других общин Запорожской области.
Украинцев просят во время воздушной тревоги пройти до ближайших укрытий.
В поминальные дни правоохранители будут контролировать соблюдение запрета на посещение кладбищ.
- В столице во время поминальных дней организуют дополнительный транспорт на маршруты, проходящие вблизи городских кладбищ.
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