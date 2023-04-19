Об этом сообщает Запорожская ОВА .

"Учитывая постоянные вражеские обстрелы и риск для жизни и здоровья граждан, Советом обороны Запорожской области принято решение по ограничительным мерам накануне и во время прохождения традиционных поминальных дней на территории области", - пишет пресс-служба.

В период 22-25 апреля запрещено посещение кладбищ в регионах, приближенных к району ведения боевых действий:

Гуляйпольская городская территориальная община Пологовского района,

Воздвиженская сельская территориальная община Пологовского района,

Малиновская сельская территориальная община Пологовского района,

Ореховская городская территориальное общество Пологовского района,

Преображенская сельская территориальная община Пологовского района,

Малотокмачанская сельская территориальная община Пологовского района.

Степногорская поселковая территориальная община Васильевского района.

Рекомендуется также ограничить посещение кладбищ на территории других общин Запорожской области.

Украинцев просят во время воздушной тревоги пройти до ближайших укрытий.

В поминальные дни правоохранители будут контролировать соблюдение запрета на посещение кладбищ.