Об этом информирует Укрэнерго .

"Сохраняются сетевые ограничения на Житомирщине и Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены самые тяжелые повреждения сетям. Также все еще имеются сетевые ограничения на Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве. В связи с этим при росте потребления у этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки имеющегося в работе оборудования и аварий", - пишут в пресс-службе.

В других регионах ограничений не предполагается, лимиты потребления отсутствуют.

В Одесской области завершили восстановление. Также продолжаются аварийные работы на всех объектах, поврежденных российскими атаками.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - добавляют в Укрэнерго.

Энергетики круглосуточно работают над устранением неисправностей, однако сложная ситуация остается в регионах линии фронта. Вчера были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой и Херсонской областях.

Только этой зимой Россия нанесла 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей Укрэнерго были атакованы, по меньшей мере, по 3-4 раза. На объекты прилетели более 200 ракет и дронов, которые нанесли тяжелые повреждения оборудованию.