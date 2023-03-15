Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В некоторых областях могут отключить электроэнергию при увеличении потребления, - Укрэнерго

В некоторых областях могут отключить электроэнергию при увеличении потребления, - Укрэнерго

15 мартa, 2023 среда
13:07
Общество Свет

15 марта в Киеве и области, а также в Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях могут выключить свет в случае увеличения потребления

Об этом информирует Укрэнерго .

"Сохраняются сетевые ограничения на Житомирщине и Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены самые тяжелые повреждения сетям. Также все еще имеются сетевые ограничения на Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве. В связи с этим при росте потребления у этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки имеющегося в работе оборудования и аварий", - пишут в пресс-службе.

В других регионах ограничений не предполагается, лимиты потребления отсутствуют.

В Одесской области завершили восстановление. Также продолжаются аварийные работы на всех объектах, поврежденных российскими атаками.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - добавляют в Укрэнерго.

Энергетики круглосуточно работают над устранением неисправностей, однако сложная ситуация остается в регионах линии фронта. Вчера были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой и Херсонской областях.

Только этой зимой Россия нанесла 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей Укрэнерго были атакованы, по меньшей мере, по 3-4 раза. На объекты прилетели более 200 ракет и дронов, которые нанесли тяжелые повреждения оборудованию.

  • В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадания по критической инфраструктуре.
  • В Житомирской и Киевской областях 15 марта возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтом электросетей.
Киевщина
Сумщина
новости Киева
Харковщина
Читайте также:
Дмитрий Песков
13 мартa, 2023 понедельник
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
14 мартa, 2023 вторник
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
14 мартa, 2023 вторник
Ситуация на Донецком направлении похожа на оперативный тупик, - офицер ВСУ Прозапас
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.15
    Покупка 38.15
    Продажа 38.91
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 мартa
14:47
Руководитель Rheinmetall рассказал детали о строительстве танкового завода в Украине
14:43
В Турции сделали заявление о возможном пропуске кораблей США, которые заберут сбитый над Черным морем БПЛА
14:29
Корректирующая огня, которая "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи резинопомощи в Харькове, проведет 15 лет за решеткой
14:29
Россия заявила, что нашла на нефтепроводе "Дружба" взрывчатку, сброшенную с дронов
14:08
OPINION
Играя в жертву
13:56
Александр Петраков
Петраков уговорил форварда "Баварии" выступать за сборную Армении
13:56
"Долг Януковича" в $3 млрд: Верховный Суд Британии принял решение в пользу Украины
13:49
Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви
13:46
Эксклюзив
Хаос и неорганизованность в российской армии добавляют надежды на успешное контрнаступление ВСУ, - военный эксперт Киричевский
13:24
Олег Верняев
Суд изменил приговор по дисквалификации олимпийского чемпиона по Украине
13:24
Украина "зерновым коридором" отправила для экспорта 24,4 миллиона тонн агропродукции
13:02
В Крыму произошел пожар, вероятно, горит бывший железорудный комбинат, - СМИ
12:59
В Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем
12:56
Украинские воины на Бахмутском направлении приземлили российский самолет
12:51
Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет вблизи Эстонии, - BBC
12:43
Украинский экс-чемпион выступит в андеркарде боя самого богатого боксера мира
12:43
Несколько стран готовы предоставить Украине истребители МиГ-29, – представитель правительства Польши
12:29
Задержан экс-сотрудник СБУ, который призвал коллег дезертировать
12:27
СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США
12:22
Молдова
До 2030 года РФ планировала установить политический контроль над Молдовой, - расследование
12:20
Пентагон
В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом
12:12
NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС
12:05
Инцидент со сбитым Россией беспилотником США сигнализирует о готовности Путина к расширению конфликта, – Данилов
12:04
Свитолина
Свитолина объяснила, почему она против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов
12:02
Эксклюзив
Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило сэкономить более 6 млрд грн, - журналист Николов
12:01
OPINION
"Сбитые летчики" воюют с беспилотниками
11:58
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев
11:54
Министерство обороны Украины
При Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции
11:52
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 9 по 15 марта. Адская крепость Бахмут горит по периметру, но держит удар
11:41
Обновлено
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, разрушения потерпел интернат
11:33
Дания создаст фонд на $1 млрд для предоставления военной, гражданской и бизнес-помощи Украине
11:27
Оккупанты в Крыму провели обыски у активиста и журналиста Османова
11:26
В Раде заявили, что в некоторых регионах Украины можно завершить отопительный сезон 20 марта
11:09
На Житомирщине и Киевщине возможны непродолжительные отключения света из-за ремонта сетей, – Минэнерго
11:08
ФИФА утвердила формат отбора на первый клубный ЧМ в новом формате
10:24
F-16
Сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16, — Politico
10:06
OPINION
Почему Дели согласился на нефтяной потолок цен
09:59
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
09:29
Британская разведка указала на признаки нового "железного занавеса" в РФ
09:25
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине 15 марта: цены на доллар, евро, злотый
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV