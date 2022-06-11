В некоторых направлениях Запорожской области ВСУ отодвинули оккупантов к границам области, - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов убежден, что несмотря на успехи ВСУ, ситуация на Запорожье остается сложной: оккупировано более 60% территорий
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Крайние сообщения о ситуации на фронте свидетельствуют о том, что на некоторых направлениях Запорожской области наши защитники немного подвинули российских оккупантов и их коллаборантов ближе к границам области, буквально до 10 км на некоторых направлениях", - отметил боец.
Также он добавил, что, несмотря на определенное продвижение украинских войск, ситуация на Запорожском направлении остается сложной.
"Более 60% территорий области остается оккупированными российскими захватчиками. Украинское войско продолжает борьбу", - подчеркнул Денисов.
Боец добавил, что обстрелы ощутимы по всей территории Запорожского направления.
"В районе Запорожья и области ведут артиллерийские "дуэли", поэтому на этих территориях бьет так хорошо", - рассказал он.
- В последние недели украинские военные отодвинули линию фронта на 5–7 км от Запорожья, хотя в начале вторжения силы оккупантов преобладали ВСУ
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Сегодня, 11 июня в Запорожье россияне обстреляли Малую Токмачку, в результате чего сгорело здание сельсовета и один человек получил ожоги
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