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В некоторых громадах Никопольщины Днепропетровской области изменится продолжительность комендантского часа

19 июня, 2023 понедельник
17:26
Общество

С 20 июня в некоторых громадах Никопольского района Днепропетровской области изменится продолжительность комендантского часа – с 22:00 до 04:00

Об этом информирует начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"В связи с необходимостью усиления мер безопасности, связанных с продолжением падения уровня воды Каховского водохранилища, в части громад района меняется продолжительность комендантского часа - с 22:00 до 04:00 следующего дня", - говорится в заявлении.

Изменения коснулись Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской (кроме Дмитровского округа), Покровской (кроме Новософиевского округа) и Вышетарасовского округа Мировской громады.

Евтушенко подчеркнул, что в других громадах комендантский час не изменился – с 23:00 до 04:00 следующего дня.

Также глава региона отметил, что заведения питания должны прекращать работу за час до начала комендантского часа.

  • Напомним, в громадах Никопольского района Днепропетровской области с 1 июня продолжительность комендантского часа была единой для всех громад: с 23:00 до 04:00.
Новости
Днепропетровщина
Никополь
комендантский час
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