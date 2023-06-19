В некоторых громадах Никопольщины Днепропетровской области изменится продолжительность комендантского часа
С 20 июня в некоторых громадах Никопольского района Днепропетровской области изменится продолжительность комендантского часа – с 22:00 до 04:00
Об этом информирует начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"В связи с необходимостью усиления мер безопасности, связанных с продолжением падения уровня воды Каховского водохранилища, в части громад района меняется продолжительность комендантского часа - с 22:00 до 04:00 следующего дня", - говорится в заявлении.
Изменения коснулись Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской (кроме Дмитровского округа), Покровской (кроме Новософиевского округа) и Вышетарасовского округа Мировской громады.
Евтушенко подчеркнул, что в других громадах комендантский час не изменился – с 23:00 до 04:00 следующего дня.
Также глава региона отметил, что заведения питания должны прекращать работу за час до начала комендантского часа.
- Напомним, в громадах Никопольского района Днепропетровской области с 1 июня продолжительность комендантского часа была единой для всех громад: с 23:00 до 04:00.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное