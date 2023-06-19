Об этом информирует начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"В связи с необходимостью усиления мер безопасности, связанных с продолжением падения уровня воды Каховского водохранилища, в части громад района меняется продолжительность комендантского часа - с 22:00 до 04:00 следующего дня", - говорится в заявлении.

Изменения коснулись Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской (кроме Дмитровского округа), Покровской (кроме Новософиевского округа) и Вышетарасовского округа Мировской громады.

Евтушенко подчеркнул, что в других громадах комендантский час не изменился – с 23:00 до 04:00 следующего дня.

Также глава региона отметил, что заведения питания должны прекращать работу за час до начала комендантского часа.