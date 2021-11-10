В некоторых больницах Киева заполнены 100% COVID-кроватей, - Кличко

Об этом он сказал на брифинге 10 ноября.



За сутки 9 ноября в больницы Киева попали 513 человек, инфицированных коронавирусом. Мэр подчеркнул, что все чаще госпитализируют детей.



По словам Кличко, в Киеве заполненность кроватей для COVID-больных составляет 73%, однако в некоторых медицинских учреждениях она достигает 99-100%.



Кислород нуждается в 85% госпитализированных из COVID-19.



Кличко отметил, что в столице подготовлено более 6 тыс. коек и около 500 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в Киеве и 22 областях превышен уровень госпитализаций.

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