В небе Одесчины ПВО сбила российскую ракету Х-22
Сегодня около 13:00 российские оккупанты выпустили в сторону Одессы крылатую ракету типа Х-22. ПВО успешно ликвидировала угрозу
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на ОК "Юг".
Отмечается, что 29 июня над полями Одесской области ПВО ВСУ сбила ракету Х-22, которую россияне выпустили из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.
Разрушений и раненых нет.
Ранее в 13:19 в Одессе сообщалось о звуках взрывов.
Для справки: Х-22 "Буря" - советская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, которая в длину достигает около 12 метров и попадает в цель с отклонением до 1 км.
- Напомним, 27 июня российские военные разбомбили ракетой Х-22 ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.
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