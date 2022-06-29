Об этом сообщает Общественное со ссылкой на ОК "Юг".

Отмечается, что 29 июня над полями Одесской области ПВО ВСУ сбила ракету Х-22, которую россияне выпустили из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.

Разрушений и раненых нет.

Ранее в 13:19 в Одессе сообщалось о звуках взрывов.

Для справки: Х-22 "Буря" - советская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, которая в длину достигает около 12 метров и попадает в цель с отклонением до 1 км.

Напомним, 27 июня российские военные разбомбили ракетой Х-22 ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.