В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.



От обломков ракеты никто не пострадал.



"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

Напомним, в Харькове ракетным обстрелом разрушен учебный комплекс вуза, один человек погиб.

Сегодня утром во Львове раздалось несколько взрывов. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ракеты российско-оккупационных обстреляли район Львовского авиаремонтного завода.

В Киеве в многоэтажку в Подольском районе попал обломок сбитой ракеты, один человек погиб.

Украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, в небе над Одесской областью сбили крылатую ракету, запущенную с моря.

Около 8:15, 18 марта, в Бучанском районе Киевской области, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины был сбит вражеский Су-34.