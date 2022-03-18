В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты
Силы противовоздушной обороны в пятницу, 18 марта, сбили в небе над Винницкой областью три вражеских ракеты
Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
От обломков ракеты никто не пострадал.
"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.
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