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В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

18 мартa, 2022 пятница
11:57
война с Россией

Силы противовоздушной обороны в пятницу, 18 марта, сбили в небе над Винницкой областью три вражеских ракеты

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

От обломков ракеты никто не пострадал.

"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

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  • В Киеве в многоэтажку в Подольском районе попал обломок сбитой ракеты, один человек погиб.
  • Украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, в небе над Одесской областью сбили крылатую ракету, запущенную с моря.
  • Около 8:15, 18 марта, в Бучанском районе Киевской области, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины был сбит вражеский Су-34.

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