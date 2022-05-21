В небе над Виннитчиной сбили российскую ракету
В Винницкой области возле Немирова 21 мая украинская противовоздушная оборона сбила ракету оккупантов
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в фейсбуке .
"Ракетный обстрел над Виннитчиной! Возле Немирова сбили ракету. Сработало ПВО", - заявил он.
- 3 мая враг нанес ракетные удары по Виннитчине.
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