Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля такие шары были зафиксированы над Днепропетровщиной , – ред.). Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. на небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", - заявил он.

На уточняющий вопрос, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой , Игнат отметил, что не владеет такими данными. При этом он предположил вероятность попадания таких пуль на территории других государств.

Эти шары могут быть разного размера, но достаточного для подъема углового отражателя. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки или для того, чтобы сбить с толку ПВО, пояснил представитель Воздушных сил.