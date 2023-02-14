Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В небе над Украиной зафиксировали шары с угловыми отражателями, - Игнат

В небе над Украиной зафиксировали шары с угловыми отражателями, - Игнат

14 февраля, 2023 вторник
16:30
война с Россией

В воздушном пространстве Украины 14 февраля зафиксировали вражеские шары с угловыми отражателями, которые РФ использует для проведения разведки и отвлечения ПВО

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля такие шары были зафиксированы над Днепропетровщиной , – ред.). Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. на небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", - заявил он.

На уточняющий вопрос, могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой , Игнат отметил, что не владеет такими данными. При этом он предположил вероятность попадания таких пуль на территории других государств.

Эти шары могут быть разного размера, но достаточного для подъема углового отражателя. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки или для того, чтобы сбить с толку ПВО, пояснил представитель Воздушных сил.

  • В ночь на 11 февраля россияне атаковали Украину дронами-камикадзе: в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
Новости
Украина
Читайте также:
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 февраля, 2023 понедельник
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
13 февраля, 2023 понедельник
Биатлон: Лидер сборной Украины Пидручный пропустит индивидуальную гонку на ЧМ-2023
13 февраля, 2023 понедельник
Под Угледаром ВСУ разбили большую колонну оккупантов, - полковник СБУ Костенко
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.44
    Покупка 39.44
    Продажа 40.15
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 февраля
17:08
PR
Качественный переворот на рынке топлива: сеть АЗК UPG поставляет топливо ведущих НПЗ мира
17:02
Николай Княжицкий
Цель фарисейства РПЦ и связанной с ней УПЦ – отмена Томоса. Наша цель – имплементация Томоса в законодательство
16:36
За время действия запрета на выезд из Украины не выпустили почти 30 чиновников, – ГПСУ
16:34
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7
16:31
"Туш ко дню святого Валентина": Бенкси выпустил новое граффити о домашнем насилии
16:19
Эксклюзив
Направление от Лимана до Угледара находится в сплошном огне, - заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
В ОК "Юг" проверяют информацию о насильственном задержании мужчины в Одессе людьми в военной форме
16:12
Эксклюзив
Сил оккупантов на северных границах Украины для нового вторжения недостаточно, - спикер ГПСУ
16:03
OPINION
В России предлагают расстреливать командиров-неудачников
15:53
СБУ сообщила о подозрении заместителю начальника генштаба РФ, руководившему полномасштабным вторжением
15:52
Эксклюзив
Успешное контрнаступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению Крыма, - генерал Маломуж
15:45
Обновлено
Воздушное пространство Молдовы открыли после трех часов запрета полетов
14:54
Пригожин заявил, что правительство РФ запретило вербовать заключенных из-за "высокой эффективности ЧВК"
14:41
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали авто с россиянами, - Центр нацсопротивления
14:33
Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения
14:31
Антониу Гутерреш
"Нам нужно идти дальше": Гутерреш призвал готовиться к созданию "ООН 2.0"
14:22
Войска РФ минометами обстреляли приграничье Черниговщины
14:20
Эксклюзив
Сейчас создаются условия для контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Черник
14:10
Германия возобновит производство боеприпасов к зенитным орудиям Gepard, которые она передала Украине
14:09
OPINION
Военный или гражданский: каким должен быть министр обороны
13:51
Вражеские войска обстреляли медучреждение в Херсоне
13:47
В Молдову под видом футбольных фанатов могли въехать диверсанты из Сербии. Белград требует доказательств
13:42
шпиён
В Европе действует шпионская сеть РФ, которая пытается помешать поставке оружия Украине, - разведка
13:37
В Германии заявили, что "весенний пакет" помощи Украине уже в пути
13:27
Эксклюзив
Украина ничего не сделала с инвестклиматом для развития предприятий ОПК, – политолог Магда
13:18
Украина получила награду IFR Awards 2022 за управление госдолгом
12:53
Беларусь заявила о подписании соглашения об экономическом сотрудничестве с Венгрией
12:44
Пытались перевести деньги врагу: СБУ разоблачила мошенников, похитивших у жителей Мариуполя почти 100 млн грн
12:38
Министр обороны США перечислил страны, которые готовы передать Украине танки Leopard 2
12:12
В Черном море дежурит один вражеский ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту
12:04
Эксклюзив
Ллойд Остин
Глава Пентагона перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной
12:01
OPINION
Тузла для Европы
11:49
Раде предлагают отменить праздничные 8 марта, 1 и 9 мая и ввести День украинки
11:28
Резников сообщил детали кадровых изменений в Минобороны
11:13
Мария Захарова
В Кремле отреагировали на информацию украинской разведки о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове
11:03
Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов
10:46
Ограничения электроснабжения во вторник действуют только в Одессе, - Укрэнерго
10:27
Россия не накопила достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, - британская разведка
10:06
OPINION
Несколько мифов, мешающих нашей победе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV