В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету
В небе над Одесской областью 8 мая ВСУ сбили российские ударный беспилотник-разведчик "Форпост" и крылатую ракету, запущенную из Черного моря
Об этом сообщили в телеграм-канале Одесского горсовета.
Оккупанты продолжают вести разведку с воздуха для предстоящего сброса ракет на Одесчину, а также атакуют регион.
"Так, в полдень 8 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" уничтожены ударный беспилотник-разведчик "Форпост" и крылатая ракета, пуск которой совершил многоцелевой российский истребитель СУ-35 с направления Черного моря", - отметили в горсовете.
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7 мая по Одессе попали 6 российских ракет, в результате чего пострадали гражданское предприятие и взлетная полоса.
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