В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету

Об этом сообщили в телеграм-канале Одесского горсовета.

Оккупанты продолжают вести разведку с воздуха для предстоящего сброса ракет на Одесчину, а также атакуют регион.

"Так, в полдень 8 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" уничтожены ударный беспилотник-разведчик "Форпост" и крылатая ракета, пуск которой совершил многоцелевой российский истребитель СУ-35 с направления Черного моря", - отметили в горсовете.