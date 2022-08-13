Об этом сообщил Одесский горсовет в телеграме.

"13 августа, около 13.00 часов, в небе над Одесчиной воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку", - отметили в заявлении.

13 августа украинские зенитчики показали, как сбили российский беспилотник "Орлан-10", корректировавший российскую артиллерию.

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