В небе над Одесчиной ВСУ сбили российский беспилотник

Об этом в телеграме сообщил горсовет Белгород-Днестровского.

"Уточняем информацию, наша ПВО сбила беспилотник над территорией города", - говорится в заявлении.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ночь на 6 мая в Одесской области прошла без обстрелов. ВСУ постепенно освобождают населенные пункты на Херсонском и Николаевском направлениях.

Россияне продолжают блокировать украинские порты в Черном море и препятствовать гражданскому судоходству. Также оккупанты усиливают работу ИПСО, нагнетают панику среди украинцев.

3 мая по городу Арцизу в Одесской области российские военные нанесли ракетный удар .

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