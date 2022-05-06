В небе над Одесчиной ВСУ сбили российский беспилотник
В небе над Белгород-Днестровским в Одесской области украинская ПВО сбила российский беспилотник, а оккупанты нагнетают в области панику
Об этом в телеграме сообщил горсовет Белгород-Днестровского.
"Уточняем информацию, наша ПВО сбила беспилотник над территорией города", - говорится в заявлении.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ночь на 6 мая в Одесской области прошла без обстрелов. ВСУ постепенно освобождают населенные пункты на Херсонском и Николаевском направлениях.
Россияне продолжают блокировать украинские порты в Черном море и препятствовать гражданскому судоходству. Также оккупанты усиливают работу ИПСО, нагнетают панику среди украинцев.
- 3 мая по городу Арцизу в Одесской области российские военные нанесли ракетный удар .
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