Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Враг пытался наносить удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - сказал Марченко, добавив, что 22 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Юге противник пытается не допустить продвижения ВСУ вглубь захваченной территории.

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