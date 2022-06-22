В небе над Одесчиной сбили российскую ракету
Системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Одесской областью
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Враг пытался наносить удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - сказал Марченко, добавив, что 22 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Юге противник пытается не допустить продвижения ВСУ вглубь захваченной территории.
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