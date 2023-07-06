В небе над Николаевщиной уничтожены 8 вражеских дронов, - ПК "Юг"
В среду, 5 июля, украинская ПВО уничтожила над Николаевской областью 8 вражеских беспилотников
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
В сообщении говорится, что ПВО воздушного командования "Юг" в среду уничтожило 8 вражеских БПЛА: 4 БПЛА "Ланцет", 2 БПЛА "Мерлин-ВР", 1 БПЛА "Zala" и 1 БПЛА "Орлан-10".
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