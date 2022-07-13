В небе над Мариуполем россияне сбили свой беспилотник
Над Мариуполем в ночь на 13 июля россияне сбили свой беспилотник и списывают это на уничтоженную "Точку-У"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Оккупанты сбили собственный беспилотник в Мариуполе. На участке между Левобережным районом и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник. С испуга и для (сокрытия собственного страха) оправдания распространяют сплетни о сбитой "Точке-У"", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющена, россияне боятся из-за формирования складов боекомплектов в Кальмиусском районе города и расстояние менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара.
"HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", - заметил советник мэра.
- С 24 февраля по 13 июля оккупанты потеряли 678 беспилотников в Украине.
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