Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Оккупанты сбили собственный беспилотник в Мариуполе. На участке между Левобережным районом и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник. С испуга и для (сокрытия собственного страха) оправдания распространяют сплетни о сбитой "Точке-У"", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющена, россияне боятся из-за формирования складов боекомплектов в Кальмиусском районе города и расстояние менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара.

"HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", - заметил советник мэра.

С 24 февраля по 13 июля оккупанты потеряли 678 беспилотников в Украине.

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