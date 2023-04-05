В небе над Ленинградской областью РФ зафиксировали неизвестный летающий объект

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что объект находится под наблюдением военных. Они рассказали, что неизвестный объект не имеет двигателя, поэтому это не самолет и не дрон, поэтому особого состояния в области введено не было.

"Неизвестный объект движется со скоростью ветра - это означает, что у него нет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Поэтому не было оснований для сигнала "Режим". Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости", - комментируют военные.