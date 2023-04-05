В небе над Ленинградской областью РФ зафиксировали неизвестный летающий объект
В среду, 5 апреля, неизвестный летающий объект был замечен над Ленинградской областью РФ в районе города Сосновый Бор, российская ПВО находится в состоянии готовности
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Отмечается, что объект находится под наблюдением военных. Они рассказали, что неизвестный объект не имеет двигателя, поэтому это не самолет и не дрон, поэтому особого состояния в области введено не было.
"Неизвестный объект движется со скоростью ветра - это означает, что у него нет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Поэтому не было оснований для сигнала "Режим". Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости", - комментируют военные.
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