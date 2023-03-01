В небе над Киевской областью обнаружили воздушный объект, - КОВА
Днем 1 марта в областной военной администрации сообщили о воздушном объекте над Киевщиной: возможна работа сил и средств ПВО
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя!" – отметили в КОВА.
- Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта российские террористы атаковали Полтавскую область: ПВО сбило 5 российских беспилотников.
- Во вторник, 28 февраля, российские террористы обстреляли гражданское население Сумской области: беспилотник сбросил взрывные устройства на жилой дом.
- Российские оккупанты в ночь на 1 марта восемь раз обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждены несколько предприятий, частные дома, газопровод и электросети.
- В среду, 1 марта, россияне обстреляли населенный пункт Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадал мужчина 52 лет и мальчик 13 лет.
- За сутки 28 февраля российские оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли 5 человек, семеро получили ранения.
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