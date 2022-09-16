В небе над Херсонщиной ВСУ уничтожили российский самолет Су-25
В небе над Херсонщиной утром 16 сентября подразделение зенитной ракетной бригады сбило российский штурмовик Су-25
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
"16 сентября, около 8.30, в небе Херсона, подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожило очередной российский штурмовик Су-25", - подчеркнул он.
- 13 сентября украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета кафиров.
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