Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .

"16 сентября, около 8.30, в небе Херсона, подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожило очередной российский штурмовик Су-25", - подчеркнул он.

13 сентября украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета кафиров.

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