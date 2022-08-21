Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.

"21 августа, с 12:00 до 13:00 часов, в небе над Херсонщиной, зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", - подчеркнули в заявлении.

С 24 февраля до утра 21 августа Россия потеряла около 806 дронов.

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