В небе над Херсонщиной ВСУ сбили три российских беспилотника
В небе над Херсонщиной 21 августа украинские военные сбили три российских дрона, которые вели разведку и корректировали артиллерию
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.
"21 августа, с 12:00 до 13:00 часов, в небе над Херсонщиной, зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", - подчеркнули в заявлении.
- С 24 февраля до утра 21 августа Россия потеряла около 806 дронов.
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