В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник

Об этом передает Еспресо.TV .



"Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом", - говорится в сообщении, которое поздно вечером в пятницу, 27 августа 2021 года, появилось на официальной фейсбук-странице Харьковского областного управления СБ Украины.



В связи с этим случаем ведомство просит жителей Харьковщины "должным образом реагировать на законные требования правоохранителей".



"Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом ", - отмечается в сообщении.



Впрочем, не исключено, что речь идет об отработке объявленного вчера, 27 августа, сценария антитеррористических / контрдиверсионные тренировок, на что обращают внимание пользователи сети в комментариях под информацию о БПЛА.



"Это обучение? Если нет, то почему не пишете" Было обнаружено и обезврежено "?", - отмечает один из комментаторов.



Информация об обучении, следует отметить, опубликовано тем же источником практически в то же время.



Вот отрывок из анонса:



"С 27 августа в течение недели на территории Харьковской области будут проводиться антитеррористические / контрдиверсионные тренировки.



Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах.



Все будет происходить в условиях максимально приближенных к реальным".





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