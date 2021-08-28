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В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник

28 августа, 2021 суббота
07:26
Общество

Службой безопасности Украины в Харьковской области было выявлено ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства

Об этом передает Еспресо.TV .

"Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом", - говорится в сообщении,  которое поздно вечером в пятницу, 27 августа 2021 года, появилось на официальной фейсбук-странице Харьковского областного управления СБ Украины.

В связи с этим случаем ведомство просит жителей Харьковщины "должным образом реагировать на законные требования правоохранителей".

"Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции -102 или другим удобным способом ", - отмечается в сообщении.

Впрочем, не исключено, что речь идет об отработке объявленного вчера, 27 августа, сценария антитеррористических / контрдиверсионные тренировок, на что обращают внимание пользователи сети в комментариях под информацию о БПЛА.

"Это обучение? Если нет, то почему не пишете" Было обнаружено и обезврежено "?", - отмечает один из комментаторов.

Информация об обучении, следует отметить, опубликовано тем же источником практически в то же время.

Вот отрывок из анонса:

"С 27 августа в течение недели на территории Харьковской области будут проводиться антитеррористические / контрдиверсионные тренировки.

Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах.

Все будет происходить в условиях максимально приближенных к реальным".


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СБУ
Харковщина
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