В небе над Карпатами украинский истребитель перехватил "кукурузник" контрабандистов
В субботу, 7 августа 2021 года, пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда Государственной пограничной службы зафиксировали пролет летательного аппарата типа Ан-2 с Украины в Румынию и обратно
Этот самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому если "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госграницы, приводит подробности Еспресо.TV .
"Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, которые тоже обнаружили воздушную цель. С военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата", - рассказывают пограничники.
Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР задержали 4 человек. После приземления самолета они пытались убежать автомобилем.
О данном правонарушении сообщено подразделения УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуры.
В настоящее время проводится мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открытое уголовные производства по ст.334 (УК нарушение правил международных полетов).
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