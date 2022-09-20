В небе над Феодосией заметили около 50 российских истребителей

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как говорят очевидцы, над Феодосией пролетели около 50 российских истребителей, вероятно, СУ-35. Эти полеты проходят на протяжении всего дня большими группами, только за час феодосийцы насчитали в небе более 20 самолетов. Истребители летят на небольшой высоте, иногда очень низко над городом, летят над морем со стороны восточного Крыма, где расположены полигоны на мысах Опук и Чауда, затем поворачивают над Феодосией и направляются в сторону материковой Украины.

Как сообщали в ОК "Юг", корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц.

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