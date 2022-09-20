В небе над Феодосией заметили около 50 российских истребителей
Во вторник 20 сентября местные жители наблюдают над Феодосией полеты большого количества российских истребителей
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Как говорят очевидцы, над Феодосией пролетели около 50 российских истребителей, вероятно, СУ-35. Эти полеты проходят на протяжении всего дня большими группами, только за час феодосийцы насчитали в небе более 20 самолетов. Истребители летят на небольшой высоте, иногда очень низко над городом, летят над морем со стороны восточного Крыма, где расположены полигоны на мысах Опук и Чауда, затем поворачивают над Феодосией и направляются в сторону материковой Украины.
- Как сообщали в ОК "Юг", корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц.
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