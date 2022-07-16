Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровщиной очередной вражеский беспилотник", - подчеркнул он.

15 июля по Днепру из Каспийского моря российский самолет выпускал ракеты по $13 млн. каждая . ПВО ВСУ сбила 4 из 6 вражеских ракет.

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