В небе над Днепропетровщиной ВСУ сбили российский беспилотник
В небе над Днепропетровской 16 июля украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровщиной очередной вражеский беспилотник", - подчеркнул он.
- 15 июля по Днепру из Каспийского моря российский самолет выпускал ракеты по $13 млн. каждая . ПВО ВСУ сбила 4 из 6 вражеских ракет.
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