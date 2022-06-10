В небе над Днепропетровщиной ВСУ сбили российский беспилотник
В небе Днепропетровщины украинские военные сбили беспилотник оккупантов – девятый, уничтоженный над областью
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Это уже 9 разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью", - подчеркнул он.
Обломки беспилотника упали на Полтавщине.
- Ночью 10 июня россияне обстреляли Днепровский и Криворожский район на Днепропетровщине, в результате чего получила ранение женщина.
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