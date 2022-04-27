В небе над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили российскую ракету

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .



"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не зацепило", - отметил он.

26 апреля на Днепропетровщине ВСУ сбили вражескую ракету из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

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