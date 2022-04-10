В небе над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили российские беспилотники, - ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется", - заметил он.

Напомним, 9 апреля украинская ПВО уничтожила 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты оккупантов.

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