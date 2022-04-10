В небе над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили российские беспилотники, - ОВА
9 апреля в небе над Днепропетровщиной ВСУ сбили два БПЛА оккупантов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется", - заметил он.
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