В небе над Днепром украинские военные сбили российский беспилотник
Сегодня, 6 мая, в небе над Днепром ВСУ уничтожили российский беспилотник
Об этом в телеграме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – отметил он.
- 6 мая в небе над Белгород-Днестровским в Одесской области украинская ПВО сбила российский беспилотник.
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