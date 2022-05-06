В небе над Днепром украинские военные сбили российский беспилотник

Об этом в телеграме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – отметил он.

6 мая в небе над Белгород-Днестровским в Одесской области украинская ПВО сбила российский беспилотник.

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