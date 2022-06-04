Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.

"04 июня воины воздушного командования "Юг" записали на свой счет еще один сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", - отметили военные.

Дрон вел разведку черноморского побережья, но после сбития упал в море.

4 июня россияне нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Одесские области, в результате которого пострадали два человека.

Сергей Братчук рассказал, что несколько дней враг с небольшими перерывами обстреливал Одесчину с самолетов стратегической авиации, а 3 июня был выход ракет из Черного моря.

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