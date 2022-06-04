В небе над Черным морем защитники Украины сбили ударный дрон россиян
В небе над Одесчиной 4 мая ВСУ уничтожили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост"
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.
"04 июня воины воздушного командования "Юг" записали на свой счет еще один сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", - отметили военные.
Дрон вел разведку черноморского побережья, но после сбития упал в море.
- 4 июня россияне нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Одесские области, в результате которого пострадали два человека.
- Сергей Братчук рассказал, что несколько дней враг с небольшими перерывами обстреливал Одесчину с самолетов стратегической авиации, а 3 июня был выход ракет из Черного моря.
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