В небе над Черкащиной сбили российскую ракету

Об этом сообщила полиция Черкасщины .



"В небе над Черкащиной сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильная и контролируемая. Система ПВО успешно срабатывает", - говорится в заявлении.



Обломки повредили линию электропередач, также загорелась трава. ГСЧС локализовали воспламенение, а энергетики устраняют повреждение линии электропередач. Потерпевших среди гражданских жителей нет.



По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



В полиции призвали горожан не игнорировать воздушные тревоги, поскольку пребывание в укрытии спасет жизнь.

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