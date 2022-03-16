В небе над Черкащиной сбили российскую ракету
В небе над Черкасщиной украинские военные уничтожили ракету оккупантов, обломки повредили линию электропередач
Об этом сообщила полиция Черкасщины .
"В небе над Черкащиной сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильная и контролируемая. Система ПВО успешно срабатывает", - говорится в заявлении.
Обломки повредили линию электропередач, также загорелась трава. ГСЧС локализовали воспламенение, а энергетики устраняют повреждение линии электропередач. Потерпевших среди гражданских жителей нет.
По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В полиции призвали горожан не игнорировать воздушные тревоги, поскольку пребывание в укрытии спасет жизнь.
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