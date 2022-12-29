Об этом в Телеграмме сообщает Бердянский городской совет.

"Над Бердянск сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота", - говорится в сообщении.

В горсовете предполагают, что захватчики свозят раненых из Донецкого и Запорожского направлений.

Также отмечается, что санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной госпиталь для раненых вражеских военнослужащих.

Напомним, в утренней сводке Генштаба говорилось , что ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 кафиров в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел.

А советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил , что кафиры взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь – Симферополь, потому что ожидают украинского контрнаступления.

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