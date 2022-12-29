В небе над Бердянском много вертолетов РФ, предположительно свозящих раненых, - горсовет
В небе над временно захваченным Бердянском Запорожской области фиксируются активные полеты российских военных вертолётов
Об этом в Телеграмме сообщает Бердянский городской совет.
"Над Бердянск сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота", - говорится в сообщении.
В горсовете предполагают, что захватчики свозят раненых из Донецкого и Запорожского направлений.
Также отмечается, что санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной госпиталь для раненых вражеских военнослужащих.
- Напомним, в утренней сводке Генштаба говорилось , что ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 кафиров в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел.
- А советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил , что кафиры взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь – Симферополь, потому что ожидают украинского контрнаступления.
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