В небе над Белгородом ночью снова были слышны взрывы
В ночь на 14 мая в Белгородской области РФ были слышны взрывы в небе
Об этом сообщает BBC .
На видео, которые публикуют местные telegram-каналы и пользователи социальных сетей, слышны громкие взрывы и видны вспышки в ночном небе.
В частности, "хлопки" слышали в городе Строитель в 20 км от Белгорода.
Предполагается, что причиной взрывов является работа противовоздушной обороны или российской авиации.
Официальных комментариев от власти на этот счет не поступало.
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