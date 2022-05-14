В небе над Белгородом ночью снова были слышны взрывы

Об этом сообщает BBC .

На видео, которые публикуют местные telegram-каналы и пользователи социальных сетей, слышны громкие взрывы и видны вспышки в ночном небе.

В частности, "хлопки" слышали в городе Строитель в 20 км от Белгорода.

Предполагается, что причиной взрывов является работа противовоздушной обороны или российской авиации.

Официальных комментариев от власти на этот счет не поступало.

4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили, что проводят оборонную операцию.

27 апреля в Белгородской области также прогремели несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.

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