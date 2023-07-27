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В небе над Аризоной появилось кроваво-красное свечение после того, как ракета SpaceX пробила дыру в верхних слоях атмосферы

27 июля, 2023 четверг
07:59
Наука

Недавно в Калифорнии состоялся запуск ракеты SpaceX Falcon 9, приведший к пробитию дыры в верхних слоях атмосферы. В результате появилось особое свечение на небе, которое имеет кроваво-красный оттенок

Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что в июле с базы космических сил в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту 15 спутников SpaceX Starlink.

Во время взлета в верхние слои атмосферы ее выхлопный шлейф освещался солнечным светом, создавая увлекательное зрелище, заметное на всей территории Калифорнии и части Аризоны.

"После того, как ракета пролетела над головой, красное флуоресцентное свечение расширилось к югу и пересеклось с Млечным Путем", - рассказал  Джереми Перес, фотограф из Флагстаффа, штат Аризона. Именно он сделал несколько снимков красного флуоресцентного свечения со своей точки наблюдения на вулканических полях Сан-Франциско, расположенных к северу от Флагстаффа. Световое шоу длилось около 20 минут, добавил Перес.

Известно, что красный световой эффект являлся следствием проникновения ракеты в ионосферу – слой земной атмосферы, где газы ионизируются или теряют электроны, превращаясь в плазму. По данным NASA, ионосфера простирается примерно от 50 до 400 миль (80 и 644 км) над поверхностью Земли.

"Это явление, известное ранее, но последний эпизод является одним из самых ярких примеров на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

Такие "ионосферные дыры" образуются, когда вторая ступень ракеты сжигает топливо на высоте от 124 до 186 миль (200 и 300 км) над поверхностью Земли, рассказал Джеффри Баумгарднер, физик из университета Бостона. На этой высоте углекислый газ и водяной пар из выхлопных газов ракеты заставляют ионизированные атомы кислорода рекомбинироваться или превращаться в нормальные молекулы кислорода, что возбуждает молекулы и заставляет их излучать энергию в форме света, добавил он.

Это похоже на то, как образуются полярные сияния, за исключением того, что "пляшущие" огни вызваны солнечным излучением, которое нагревает газы, а не рекомбинирует их. Отверстия не представляют угрозы людям на поверхности и естественным образом закрываются в течение нескольких часов, когда рекомбинированные газы повторно ионизируются.

  • Компания SpaceX в четверг, 20 июля, вывела на орбиту еще 15 спутников Starlink . Первоначально запуск был запланирован на утро среды, 19 июля, однако компания отменила его за пять секунд до завершения обратного отсчета из-за предупреждения от верхней ступени ракеты.
Мир
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