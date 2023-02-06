Об этом передает Reuters.

В заявлении ВВС Колумбии говорится, что аэростат был обнаружен системой противовоздушной обороны в пятницу утром, 3 февраля.

Объект находился на высоте почти 17 км, он вошел в воздушное пространство страны с севера, двигаясь со средней скоростью 25 узлов или почти 47 км в час.

Военные Колумбии следили за пулей, пока она не покинула воздушное пространство страны.

Также американские военные заявляли, что китайский воздушный шар был замечен над Латинской Америкой, но не уточнили его местонахождение. В последние дни многие пользователи социальных сетей сообщали о появлении воздушного шара в Венесуэле и Коста-Рике.

Представители гражданской авиации Коста-Рики отметили, что также видели белый шар, однако не предпринимали никаких действий.