В небе Колумбии тоже наблюдали разведывательный аэростат
За день до того, как военные США сбили китайский шпионский аэростат, в воздушном пространстве Колумбии также видели объект, который по форме и скорости полета напоминал воздушный шар
Об этом передает Reuters.
В заявлении ВВС Колумбии говорится, что аэростат был обнаружен системой противовоздушной обороны в пятницу утром, 3 февраля.
Объект находился на высоте почти 17 км, он вошел в воздушное пространство страны с севера, двигаясь со средней скоростью 25 узлов или почти 47 км в час.
Военные Колумбии следили за пулей, пока она не покинула воздушное пространство страны.
Также американские военные заявляли, что китайский воздушный шар был замечен над Латинской Америкой, но не уточнили его местонахождение. В последние дни многие пользователи социальных сетей сообщали о появлении воздушного шара в Венесуэле и Коста-Рике.
Представители гражданской авиации Коста-Рики отметили, что также видели белый шар, однако не предпринимали никаких действий.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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