В Неаполе карабинеры задержали 70-летнюю руководительницу мафии

Решение о ее задержании принималось прокуратурой Неаполя, рассказывает Еспресо.TV .



"Марию Личкарди, сестру учредителя (упомянутой выше - ред.) преступной организации Дженнаро Личкарди, обвиняют в управлении мафиозным кланом, вымогательстве, получении незаконных доходов, сделками с аукционами. Ответственность за этими преступлениями усиливаются связи с мафией", - отмечает газета Il Messagero.



Задержание произошло в тот момент, когда женщина в сопровождении двух компаньон собиралась вылететь чартерным рейсом в дочери в Малагу (Испания).



Справка



По данным следствия, 70-летняя Мария Личкарди по прозвищу "Пикколетта" ( "Малая") является сестрой умершего под стражей 1994 основателя клана "Аллеанца ди Сепиндильяно" Дженнаро Личкарди ("Обезьяны").



С момента своего последнего освобождения из-за решетки в декабре 2009 года после примерно 8 лет заключения, "Пикколетта" постепенно взяла на себя руководство картелем.Вона раздавала указания, встречалась с влиятельными бандитами и менеджерами "семейного" бизнеса.





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