В Неаполе карабинеры задержали 70-летнюю руководительницу мафии
В субботу, 7 августа 2021 года, в аэропорту "Чампино" (Неаполь, Италия) правоохранители надели наручники на Марию Личкарди, которая является ведущей фигурой в мафиозной картели под названием "Аллеанца ди Сепиндильяно"
Решение о ее задержании принималось прокуратурой Неаполя, рассказывает Еспресо.TV .
"Марию Личкарди, сестру учредителя (упомянутой выше - ред.) преступной организации Дженнаро Личкарди, обвиняют в управлении мафиозным кланом, вымогательстве, получении незаконных доходов, сделками с аукционами. Ответственность за этими преступлениями усиливаются связи с мафией", - отмечает газета Il Messagero.
Задержание произошло в тот момент, когда женщина в сопровождении двух компаньон собиралась вылететь чартерным рейсом в дочери в Малагу (Испания).
Справка
По данным следствия, 70-летняя Мария Личкарди по прозвищу "Пикколетта" ( "Малая") является сестрой умершего под стражей 1994 основателя клана "Аллеанца ди Сепиндильяно" Дженнаро Личкарди ("Обезьяны").
С момента своего последнего освобождения из-за решетки в декабре 2009 года после примерно 8 лет заключения, "Пикколетта" постепенно взяла на себя руководство картелем.Вона раздавала указания, встречалась с влиятельными бандитами и менеджерами "семейного" бизнеса.
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