В НБУ спрогнозировали потери экономики при введении локдауна по всей стране
Одним из основных рисков в прогнозе Национального банка Украины является вероятное усиление карантинных мер
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.
Согласно тексту отчета, вероятное усиление карантинных мер в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза.
"Базовый сценарий макропрогноза предусматривает карантин "красных зон" отдельно по регионам, впрочем, возможен и неблагоприятный сценарий. Внедрение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для сдерживания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0.3 п.п.", - говорится в документе.
В случае жесткого локдауна, отмечается в отчете, также увеличится потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние будет больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может вызвать усиление проинфляционного давления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.23
Покупка 26.23Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.84
- Актуальное
- Важное