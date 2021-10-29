В НБУ спрогнозировали потери экономики при введении локдауна по всей стране

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.



Согласно тексту отчета, вероятное усиление карантинных мер в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза.



"Базовый сценарий макропрогноза предусматривает карантин "красных зон" отдельно по регионам, впрочем, возможен и неблагоприятный сценарий. Внедрение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для сдерживания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0.3 п.п.", - говорится в документе.



В случае жесткого локдауна, отмечается в отчете, также увеличится потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние будет больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может вызвать усиление проинфляционного давления.

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