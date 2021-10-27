В НБУ рассказали о последствиях для экономики возможного введения карантина зимой
Заместитель председателя правления Национального банка Украины Сергей Николайчук отметил, что введение карантина в этот зимний период будет иметь значительно меньшие последствия для экономики по сравнению с предыдущими ограничениями
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Telegram.
"Возможное введение карантина этого зимнего сезона будет иметь значительно меньшие последствия для экономики по сравнению с предыдущими карантинами. Это связано с приспособлением бизнеса к работе онлайн, а также с постепенным усилением уровня вакцинации, позволяющей и бизнесу, и населению продолжать работу в новых условиях", - цитирует пресс-служба слова Николайчука.
Он добавил, что карантины по-разному влияют на спрос и предложение на рынке. Так, если во время первых волн пандемии в 2020 году они значительно снизили спрос и предложение, то во втором полугодии прошлого года, учитывая постепенную адаптацию населения к пандемическим ограничениям, спрос восстановился и сейчас остается устойчивым.
По словам Николайчука, предложение возобновляется медленнее из-за разрывов цепей поставок в мире. Дисбаланс спроса и предложения на рынке генерирует инфляционную среду на глобальном уровне, что сказывается и на украинской экономике.
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