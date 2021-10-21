В НБУ рассказали, когда инфляция в Украине вернется к цели в 5%

Об этом председатель правления НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели", - сказал Шевченко.



Он отметил, что рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов регулятора по ужесточению монетарной политики, в частности полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки.



По словам Шевченко, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года, а в дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Он пояснил, что более быстрому снижению инфляции помешают длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивый потребительский спрос.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Так, отметил Шевченко, до конца 2021 года НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 9,6%.