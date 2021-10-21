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В НБУ рассказали, когда инфляция в Украине вернется к цели в 5%

21 октября, 2021 четверг
15:58
Экономика Кирилл Шевченко

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции до цели в 5% в конце 2022 года

Об этом председатель правления НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели", - сказал Шевченко.

Он отметил, что рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов регулятора по ужесточению монетарной политики, в частности полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки.

По словам Шевченко, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года, а в дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Он пояснил, что более быстрому снижению инфляции помешают длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивый потребительский спрос.

Так, отметил Шевченко, до конца 2021 года НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 9,6%.

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НБУ
инфляция
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