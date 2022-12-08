В НБУ озвучили инфляционный прогноз на фоне дефицита электроэнергии

Об этом на брифинге заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, есть три сценария, которые будут определять уровень инфляции.

"По сравнению с октябрем риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Сейчас рассматривается несколько сценариев... Во всех трех вариантах у нас есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябрьском прогнозе", - сказал глава НБУ.

По словам Пышного, первый сценарий предполагает продолжение энергетического террора, но очень успешную защиту воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры. При этом сценарии дефицита электроэнергии не должен превышать 25%. Глава Нацбанка уточнил, что этот сценарий рассматривается как базовый.

Второй сценарий, по словам главы НБУ, предполагает медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры. В этой ситуации дефицит электроэнергии растет.

Третий сценарий подразумевает масштабные перебои в энергосистеме, однако он рассматривается как наименее вероятный.

"По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году. Это будет зависеть от того сценария, по которому будут развиваться события", - подчеркнул Пышный.

Потребительские цены в сентябре 2022 года выросли на 1,9% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 23,8% до 24,6%. В сентябре 2021 г. была зафиксирована инфляция в 1,2%.

В начале ноября директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Эспрессо спрогнозировал инфляцию на уровне 30%.

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