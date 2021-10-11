В НБУ опубликовали график работы банков в выходные ко Дню защитников Украины
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы банковской системы в выходные ко Дню защитников Украины 14-17 октября
Об этом в Facebook сообщила пресс служба НБУ.
В пресс-службе напомнили, что в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Таким образом, выходными днями будут 14-17 октября 2021 года.
Отмечается, что в связи с переносом рабочих дней банки должны организовать работу по своевременной выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
В пресс-службе отметили, что 15 октября 2021 года банки при необходимости смогут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.
В период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей (СЭП) НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021 года. 23 октября в субботу межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться этой же датой.
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