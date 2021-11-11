В НБУ объяснили причины роста цен в октябре

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"По оценкам Национального банка пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский макропрогноз НБУ предусматривает достижение инфляцией однознакового уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и раньше, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, фактическая потребительская инфляция в октябре ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше октябрьского прогноза НБУ. Это прежде всего связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.



Отмечается, что базовая инфляция в октябре ускорилась до 7,6% год к году с 7,4% год к году в сентябре.



В частности, в дальнейшем повышались цены на обработанные непродовольственные товары - до 13% год к году. Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарской и молочной продукции в результате высоких цен на энергоносители. Быстрее росли цены на крупы, в том числе из-за торговых ограничений, введенных Россией. В то же время стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло благодаря окончанию эффектов низкой базы сравнения и началу переработки нового урожая.



Кроме того, темпы роста стоимости услуг выросли до 9,6%, а непродовольственные товары подорожали на 1,5% год к году.



В то же время, по данным НБУ, темпы роста цен на сырые продукты питания снизились до 13,8%. В частности, замедлилось подорожание сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. Темпы роста цен на яйца тоже снизились. Углубилось удешевление фруктов благодаря высокому урожаю яблок и укреплению гривни. В то же время дорожали молоко и мясо из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Последний фактор также отразился в подорожании овощей из-за более высокой себестоимости тепличной продукции.



Также до 16% замедлился рост административно регулируемых цен. Цены на топливо ускорились до 33,9%.

Напомним, годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9% по сравнению с 11% в сентябре.