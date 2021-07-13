В НБУ объяснили причины роста цен в июне
В Национальном банке Украины назвали основные факторы роста цен в июне 2021 года
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В пресс-службе напомнили, что в июне этого года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца - 9,5%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%.
"Потребительская инфляция оказалась выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2021 года, однако отклонение уменьшилось. Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления", - говорится в сообщении.
В Пресс-служба отметили, что базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% год к году.
Так, обработанные продовольственные товары продолжили дорожать под влиянием высоких мировых цен на продовольствие и устойчивого потребительского спроса. Темы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться - до 5,1% год к году.
Также до 8,1% ускорилось удорожание стоимости услуг. В частности, из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, страхование личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси. Зато замедлился рост стоимости услуг учреждений личного ухода за ослабления карантина. Меньшими темпами дорожали туристические услуги, в частности вследствие временной остановки авиационного сообщения между Россией и Турцией.
Кроме того, незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары - до 1,6% год к году под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабление обменного курса в предыдущие годы.
Отмечается, что также до 18% год к году выросли административно регулируемые цены. Темпы роста стоимости топлива замедлились до 34,7%.
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