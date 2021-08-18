В НБУ обнародовали график работы банков в День Независимости

Об этом пресс служба Национального банка Украины сообщила в Facebook.



В пресс-службе напомнили, что рабочий день 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота), а 24 августа - это выходной день.



Таким образом, 21-24 августа банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи, отражать их календарной датой следующего рабочего дня, то есть 25 августа 2021. Банки в случае необходимости смогут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня 23 августа.



Кроме того, добавили в пресс служба, 28 августа является обычным рабочим банковским днем. Все платежи будут осуществляться дате сей день.

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