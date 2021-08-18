В НБУ обнародовали график работы банков в День Независимости
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы банковской системы в День Независимости
Об этом пресс служба Национального банка Украины сообщила в Facebook.
В пресс-службе напомнили, что рабочий день 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота), а 24 августа - это выходной день.
Таким образом, 21-24 августа банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи, отражать их календарной датой следующего рабочего дня, то есть 25 августа 2021. Банки в случае необходимости смогут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня 23 августа.
Кроме того, добавили в пресс служба, 28 августа является обычным рабочим банковским днем. Все платежи будут осуществляться дате сей день.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное