В НБУ не видят оснований для изменения официального курса доллара

Об этом в интервью Forbes сказал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Фиксированный курс - это тоже отход от рыночных принципов, но с другой стороны - вынужденная вещь. Плаващий курс и инфляционное таргетирование - то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю. Но фиксированный курс позволил унять ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма", - сказал Пышный.

Глава НБУ считает, что фиксированный курс еще должен играть свою роль некоторое время. Сейчас нет оснований для перепривязки курса, а возврат к "плаванию" преждевременен.

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"Общая позиция ключевого персонала НБУ - фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю. Это не значит, что текущая привязка - это навсегда. Рано или поздно мы вернемся и к плавщему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", - добавил глава Нацбанка.

Пышный подчеркнул, что принципиальных разногласий с Международным валютным фондом на этот счет нет.

Национальный банк Украины 21 июля установил новый официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 36,56 грн за доллар. Следовательно, он вырос на 25% от 24 февраля, когда он был зафиксирован в связи с полномасштабным вторжением РФ.

29 июля Национальный банк Украины принял постановление об ужесточении требований к ряду небанковских учреждений с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны. Этим решением НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.

Национальный банк Украины с 21 октября разрешил покупать американские доллары по официальному курсу без ограничений, но с последующим их размещением на депозит в банке от 6 месяцев.

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