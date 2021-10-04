В НБУ назвали возможные убытки в случае введения нового локдауна
Потери ВВП Украины в случае введения нового локдауна могут составить от 0,4% до 0,6% в зависимости от жесткости мер
Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью LB.ua .
"В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери - от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично", - сказал Шевченко.
Так, по его словам, оценка воздействия на ВВП Украины будет зависеть от формата введения карантина.
Шевченко также отметил, что, несмотря на то, что сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространение новых штаммов вируса остаются весомыми.
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