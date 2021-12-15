В НБА побили исторический рекорд по числу точных трехочковых

Об этом сообщает "Голден Стэйт" в twitter.

Карри забил исторический трехочковый в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка", завершившегося победой "Уорриорс" 105:96.

Этот дальний бросок стал для лидера Голден Стейт 2974-м в карьере и позволил ему опередить Рея Аллена, который забросил 2973 трехочковых за карьеру.

Рекордсмены НБА за точными трехочковыми бросками:

1. Стефен Карри – 2974

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Винс Картер – 2290

7. Джейсон Терри – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пирс – 2143

10. Дэмиан Лиллард – 2109

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