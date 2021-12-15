В НБА побили исторический рекорд по числу точных трехочковых
Игрок "Голден Стейт" Стефен Карри забросил 2974-й дальний бросок в карьере и стал абсолютным рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю
Об этом сообщает "Голден Стэйт" в twitter.
Карри забил исторический трехочковый в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка", завершившегося победой "Уорриорс" 105:96.
Этот дальний бросок стал для лидера Голден Стейт 2974-м в карьере и позволил ему опередить Рея Аллена, который забросил 2973 трехочковых за карьеру.
Рекордсмены НБА за точными трехочковыми бросками:
1. Стефен Карри – 2974
2. Рэй Аллен – 2973
3. Реджи Миллер – 2560
4. Джеймс Харден – 2509
5. Кайл Корвер – 2450
6. Винс Картер – 2290
7. Джейсон Терри – 2282
8. Джамал Кроуфорд – 2221
9. Пол Пирс – 2143
10. Дэмиан Лиллард – 2109
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