В научной библиотеке им. Шевченко не осталось окон после ракетных обстрелов центра Киева, - доцент КНУ Олещук
Петр Олещук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отметил, что больше всего пострадали окна и двери желтого корпуса и частично красного корпуса, также университетская библиотека имени Михаила Максимовича
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Университету придется тратить очень большие ресурсы на восстановление разрушений и нужно это как можно быстро сделать, потому что приближается зима. Значительная часть университета, в первую очередь желтого корпуса и частично красного корпуса, также университетская библиотека имени Михаила Максимовича, осталась без достаточно окон, что является достаточно серьезной проблемой. Окна и двери корпусов КНУ пострадали от взрывной волны из-за того, что одна из ракет упала рядом с университетской библиотекой. Соответственно, окон там не осталось, а это большой объем разрушений и расходов", - отметил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Петр Олещук добавил, что эта библиотека одна из самых больших научных библиотек Киева, в которой достаточно много ценных экземпляров книг.
"Все в Украине сейчас испытывают проблемы и КНУ им.Т. Шевченко так же оказался в эпицентре российской агрессии. Университет объявил акцию "Отстроим КНУ вместе" и такая информация распространяется через университетские сети, где предлагается гражданам Украины внести свой вклад в восстановление высшего учебного заведения ", – сказал Олещук.
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