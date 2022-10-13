Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Университету придется тратить очень большие ресурсы на восстановление разрушений и нужно это как можно быстро сделать, потому что приближается зима. Значительная часть университета, в первую очередь желтого корпуса и частично красного корпуса, также университетская библиотека имени Михаила Максимовича, осталась без достаточно окон, что является достаточно серьезной проблемой. Окна и двери корпусов КНУ пострадали от взрывной волны из-за того, что одна из ракет упала рядом с университетской библиотекой. Соответственно, окон там не осталось, а это большой объем разрушений и расходов", - отметил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Петр Олещук добавил, что эта библиотека одна из самых больших научных библиотек Киева, в которой достаточно много ценных экземпляров книг.



"Все в Украине сейчас испытывают проблемы и КНУ им.Т. Шевченко так же оказался в эпицентре российской агрессии. Университет объявил акцию "Отстроим КНУ вместе" и такая информация распространяется через университетские сети, где предлагается гражданам Украины внести свой вклад в восстановление высшего учебного заведения ", – сказал Олещук.

10 октября в разных районах Киева прогремели взрывы: семь человек погибли, 51 пострадавший

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